عبد الرزاق حمد الله: لا ننظر لنتائج الهلال وأمرابط مميز

المغربيان يتألقان مع النصر ومنحاه الأفضلية في الكلاسيكو أمام الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب النصر السعودي، بمواطنه وزميله بالفريق نور الدين أمرابط، مؤكدًا نه قادر على منح العالمي الأفضلية في عديد المباريات.

حمد الله نجح أمس الثلاثاء، في قيادة العالمي للفوز أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد، بتسجيله للهدفين، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال المغربي خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، عقب المباراة: "نعم قد نكون لم نستحوذ على الكرة في المباراة، لكن في مثل هذه المباريات ليس المهم أن تسيطر بل المهم أن تعرف كيف تخرج بنقاط اللقاء، لذلك أشكر زملائي على ما قدموه".

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وأضاف عن المنافسة مع الهلال صاحب الصدارة: "نحن لا ننظر للهلال، فقط نركز في مبارياتنا ونسير بها خطوة خطوة نحو تحقيق الفوز، ولا يهمنا نتائج الفرق الأخرى".

عبد الرزاق اختتم بالحديث حول التجانس الكبير الذي يجمعه بمواطنه أمرابط: "هو لاعب كبير، والأمر ليس تفاهم بيننا فقط، بل هو يعرف جيدًا كيف يعطي الكرة للمهاجم في المكان الصحيح".

يذكر أن الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 43 بفارق ست نقاط عن الصدارة، بينما تجمد رصيد الراقي عند النقطة 36 في المركز الثالث.