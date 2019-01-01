في ظل غياب حمد الله - النصر يستعد لـ "التعاون"

النصر يجري تدريبه استعدادًا لمواجهة الجمعة

شهدت تدريبات فريق نادي النصر السعودي، غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله، وذلك بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

النصر أعلن أن غياب حمد الله جاء بسبب تعرض والدته لوعكة صحية، ولكن اللاعب نفى هذا الأمر جملة وتفصيلًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ويستعد النصر لمواجهة التعاون المقبلة، والمقرر لها بالجولة 11 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين يوم الجمعة المقبل.

فيتوريا طبق عدد من الجمل الفنية، بالإضافة إلى تدريبات لياقية، حيث بدأت التدريبات في صالة الحديد المغلقة.

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وبعد ذلك توجه اللاعبين إلى الملعب الرئيسي، وتم تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات، أجرى لهم تدريبات تكتيكية، قبل اختتامها بمناورة كروية على منتصف الملعب.

ويسعى النصر لتعويض الخسارة التي تلقاها الفريق، من الوحدة بالجولة العاشرة، وذلك بتحقيق الفوز على التعاون من أجل العودة للمنافسة على الصدارة مع الهلال.