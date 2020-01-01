بعد غيابه عن التدريبات - هل يلحق حمد الله بمواجهة الاتحاد؟

حمد الله كان يعاني من وعكة صحية جعلته يغيب عن التدريبات.

غاب المغربي عبد الرزاق حمد الله، عن تدريبات فريقه النصر أمس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، المقرر لها يوم الجمعة القادم.

يستعد فريق نادي النصر، لمواجهة من العيار الثقيل، أمام الاتحاد، في مباراة بالجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وشهدت تدريبات النصر الجماعية اليوم الأربعاء، مشاركة عبد الرزاق حمد الله، بعد غيابه أمس بسبب تعرضه لوعكة صحية، ليصبح جاهزًا لمواجهة الاتحاد.

وواصل النصر تدريباته، استعدادًا لمواجهة الاتحاد يوم الجمعة، حيث اشتمل على اجتماع فني، وتدريبات لياقية ومناورة كروية، وجري حول الملعب، وتمارين تكتيكية.

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ويتصدر النصر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، متفوقًا على الهلال صاحب المركز الثاني بنقطتين فقط.

وتوج النصر مؤخرًا بلقب كأس السوبر السعودي، بعد التفوق على التعاون بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي.