متى ينتهي عقد عبد الرحمن غريب مع الأهلي، وهل يتضمن شرطًا جزائيًا؟ وكيله يُجيب

جدل كبير أثير في الأيام الأخيرة

أثار تألق عبد الرحمن غريب مع الأهلي هذا الموسم الكثير من الحديث حول عقده وموعد دخوله الفترة الحرة ومدى صحة وجود شرط جزائي به، خاصة مع الإشارة لاهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته الصيف القادم.

الجناح السعودي كان قد وقع عقده الاحترافي الأول مع الأهلي عام 2018 دون الإعلان عن تفاصيله وموعد نهايته، وقد أوضح وكيله جراح الظفيري أن العقد سينتهي في يناير 2023 نافيًا كل ما أشيع حول دخول موكله الفترة الحرة في يونيو القادم.

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وأشار الظفيري في تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية أن إدارة النادي الأهلي تحدثت معه شفهيًا حول تجديد العقد وقد أبدت رغبتها في استمرار اللاعب مع الفريق، إلا أنه لم يستلم أي عرض رسمي مكتوب بعد.

وقد نفى الوكيل تمامًا وجود شرط جزائي في عقد غريب يُتيح له الرحيل عن الأهلي في سوق انتقالات صيف 2021، مؤكدًا أنه سيدخل الفترة الحرة في يونيو 2022.

يُشار إلى أن الأهلي فقد جناحه المتميز عبد الفتاح عسيري خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير بانتقاله في صفقة انتقال حر وعقب نهاية عقده إلى النصر.