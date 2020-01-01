عبد الرحمن العبود يقترب من العودة لتدريبات الاتحاد

الجهاز الطبي يمنح العبود الضوء الأخضر للتأهيل.

اقترب عبد الرحمن العبود، لاعب نادي الاتحاد، من العودة إلى تدريبات فريقه الجماعية، بعدما منحه الجهاز الطبي للعميد الضوء الأخضر، لبدء في برنامجه التأهيلي.

وغاب العبود عن المشاركة مع زملائه لاعبي الاتحاد في التدريبات، نظرًا للإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، حيث خضع للعلاج لمدة 3 أسابيع.

وبدأ العبود في برنامجه التأهيلي اليوم الاثنين، حيث قام بالركض حول الملعب، استعدادًا للعودة مجددًا إلى الملاعب رفقة نادي الاتحاد خلال الفترة القادمة.

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وعلى جانب آخر، واصل الهولندي تين كات، المدير الفني لفريق الاتحاد استعدادات الفريق لمواجهة التعاون المقبلة.

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الاتحاد يستعد لمواجهة التعاون مساء يوم الأربعاء المقبل، بالجولة السابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يختتم الاتحاد تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتوجه عقب المران الختامي إلى مدينة بريدة، بعد أن واجه فريق الرائد الأسبوع الماضي.