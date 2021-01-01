عبد الحفيظ: نتمنى مواجهة الزمالك بنهائي إفريقيا والمريخ يستعد لنا بقوة

هل سيتم توقيع عقوبة على كهربا والشحات؟

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن فريقه يستعد لمواجهة المريخ السوداني، مشيرًا إلى أن الأخير يستعد بقوة لمواجهة المارد الأحمر.

الأهلي يستعد لمواجهة المريخ في الجولة الأولى، ضمن دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

الزمالك: نتمنى مواجهة الأهلي بنهائي إفريقيا .. ولم نحتج على حكم المولودية

عبد الحفيظ أشار خلال تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن المريخ وصل إلى القاهرة مبكرًا وبدأ الاستعداد بشكل قوي للمباراة، وهو ما يجعل الفريق يبدأ التركيز على المواجهة.

مدير الكرة الأهلي تابع: "سيتم إبلاغ لاعبي الأهلي بمنع ظهورهم الإعلامي، خاصة في ظل قوة المواجهة المقبلة، ومجموعتنا قوية وظهر ذلك في مواجهة سيمبا التنزاي وفيتا كلوب الكونغولي".

وشدد عبد الحفيظ على أنه يتمنى تكرار مواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، مشيرًا إلى أنها تعد فخرًا للكرة المصرية، والعالم كله يتحدث عنها.

وعن موقف محمود كهربا وحسين الشحات من العقوبة، قال: "تصرف حسين وكهربا جاء عفويًا جدًا، ولم يكن مقصودًا، لأنهما كانا يدليان بتصريحات بالقرب من محمد أبو تريكة، ثم توجها له، ولم أنبه عليهما وبالتالي لا توجد عقوبة ضدهما".