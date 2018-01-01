عبد الحفيظ: مقدر فرحة مؤمن زكريا ولكن هناك عقوبة مالية

سيد عبد الحفيظ سعيد بما قدمه لاعبي الأهلي أمام النجوم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التحية والشكر إلى لاعبي الفريق الأحمر، بعد الانتصار على النجوم بالدوري.

الأهلي فاز على النجوم بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من الإسبوع الثاني عشر، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لاعبو الأهلي استطاعوا التغلب على الإجهاد والسفر، بعد خوض مباراة مهمة في دوري أبطال إفريقيا".

مدير الكرة بالأهلي تابع: "استطعنا تقديم الشوط الثاني كواحد من أفضل الأشواط التي قدمناها هذا الموسم، واستطعنا تحقيق مكسب جيد".

نهاية المباراة #الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري المصري. pic.twitter.com/3njiNgKIS2 — جول مصر (@goaleg) December 17, 2018

وعن احتفال مؤمن زكريا بهدفه، قال سيد عبد الحفيظ: "سعيد جدًا بعودته إلى التسجيل، ولكن هناك عقوبة مالية عليه، بالرغم من أنني مقدر فرحته".

سيد عبد الحفيظ اختتم تصريحاته قائلًا "على الجميع انتظار الأهلي بعد التدعيم وعودة المصابين، والفريق الأحمر سيكون أقوى".

المباراة هي الأخيرة محليًا للمدرب محمد يوسف، المدير الفني للفريق، بعد التعاقد مع الأوروجوياني مارتين لاسارتي، الذي سيتولى المسؤولية بشكل فعلي، بعد مواجهة جيما الإثيوبي المقبلة.