عبد الحفيظ في رسالة للزمالك: إذا أردت المحافظة على الصدارة قل لي لأعلمك

الأهلي في الصدارة مؤقتًا وسيد عبد الحفيظ لديه رسالة لرئيس الزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، رسالة لرئيس نادي الزمالك، عقب خطف الصدارة منه، مطالبًا إياه بالتوقف عن التشكيك به.

الأحمر خطف الصدارة من الأبيض اليوم الثلاثاء، بفوز قاتل أمام الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحاته لقناة ناديه:"مباراة مهمة مثل غيرها، لكن أحداثها وتلاحق اللقاءات تستدعي الشكر للاعبينا، فهم لديهم روح البطولة و+90 ماركة مسجلة باسم الأهلي".

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وأضاف متحدثًا عن غريمه التقليدي: "الجميع يعلم أنما قبل 2005 الأمور كانت هادئة تمامًا، أنا احترم الجميع لكنني لا أقبل أن يشكك أحد في وطنيتي، لأنني وطني أكثر ممن يشكك بي، وألعب لصالح منتخب مصر منذ أن كنت في الثالثة عشر من عمري، بجانب أننا بالأهلي دافعنا عن رئيس الزمالك عندما سخر منه أحد التونسيين".

مدير الكرة بالقلعة الحمراء تابع: "أقبل أسلوب الضغط على المنافس، لكنني لا أقبل التشكيك، وإذا أراد أن يتعلم كيف يحافظ على الصدارة وكيف يضغط على منافسه محليًا وأفريقيًا، فليقل لي كي أعلمه".

واختتم: "لا بد أن يكون هناك وقفة حقيقية مع كل من يتجاوز، لأن الموضوع انتشر، ولا يتم اتخاذ عقوبات رادعة ضدها".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 55 متصدرًا جدول الترتيب مؤقتًا بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الذي لم يخض بعد مباراة هذه الجولة، بينما تجمد رصيد زعيم الثغر عند النقطة 32 في المركز التاسع.