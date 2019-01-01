عبد الحفيظ: على الجماهير الصبر جيل تريكة احتاج 7 أشهر حتى يحتكر البطولات

مدير الكرة في الأهلي يطلب من جماهير فريقه الصبر على الفريق الحالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

طلب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي جمهور القلعة الحمراء بالصبر على الفريق الحالي، مشيراً إلى أن الفريق في مرحلة البناء.

وقال عبد الحفيظ، عقب مباراة الأهلي امام المصري: "نعلم كيف نبني فريقاً قوياً، لقد قدمنا عملاً رائعاً في الفترة الماضية بالرغم من ضغط المباريات".

وحقق الأهلي فوزاً هاماً على حساب المصري بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 19 من بطولة الدوري.

وواصل عبد الحفيظ حديثه قائلاً: "إذا عدنا بالزمن، سنجد أن الأهلي تعاقد مع أبو تريكة في 2004، وبدأ دعم الفريق وبعد سبعة أشهر بدأ الفريق احتكر البطولات".

وتطرق مدير الكرة إلى الحديث عن مباراة الليلة، وقال: "حققنا فوزاً مهما في وقت صعب، أعتقد أن الأمور ستصبح أفضل مع توالي الانتصارات".

🦅🔴 الأهلي يحصد ثلاث نقاط في غاية الأهمية بسباق الدوري المشتعل على حساب النادي المصري pic.twitter.com/rpmhDFCpoh — جول مصر (@goaleg) April 25, 2019

وتابع: "يجب أن تكون الجماهير خلفناً مهما كانت الظروف، تنتظرنا مباراة صعبة أمام طلائع الجيش الذي يقدم مستويات مميزة، ولكننا سنلعب المباراة بدافع البطولة".

الجدير بالذكر ان الأهلي يحتل المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 61 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر، مع وجود مباراتين مؤجلتين للأهلي.