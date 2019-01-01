عبد الحفيظ: علاقتنا بالزمالك تغيرت منذ عام 2005 والأهلي لا يفتعل المشكلات

مدير الكرة بالأهلي يؤكد أن ناديه لا ينجر وراء الأزمات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، على احترامه لجماهير الزمالك ولاعبيه، مشددًا على قوة العلاقات بين قطبي الكرة المصرية إلا أن الأمر تغير بعد عام 2005.

وخرجت عدد من المبادرات خلال الفترة الحالية من مجلس النواب للم الشمل بين إدارات الناديين، في ظل حالة الاحتقان الشديدة التي تسيطر على الوسط الرياضي في مصر.

عبد الحفيظ قال، خلال تصريحاته لقناة القلعة الحمراء: "نحن نحترم الجميع ونقدرهم وتاريخنا يؤكد ذلك، الأهلي لا يتحدث في أي شيء ويخرج البعض يتهمنا بأننا من نتحدث، لا لن ننجر وراء أي أزمات، تركيزنا فقط على فريقنا ولا نستهدف غيره، نقوم بضغوطات على الفرق الثانية وسنصل إلى مرادنا من خلال الملعب، ليس نحن من نقوم بفعل الخطأ".

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وأضاف: "أؤكد أنني أحترم الزمالك وجماهيره ولاعبيه، وما قبل عام 2005 كانت الزيارات قائمة بين الأهلي والزمالك، هذا ما قبل 2005، أؤكد على التاريخ، لأنني أقصده تمامًا، نحن نحترم الجميع، والملعب الفيصل، لن ننجر وراء أي كلام في فيديوهات، والدوري نعمل من أجله، لا نشتكي ضغط مباريات ولا غيرها ولا نفتعل مشكلات ونمثل مصر خير تمثيل في المحافل الأفريقية".

مدير الكرة يلمح إلى تغير العلاقات بين الناديين منذ تولي رئيس القلعة البيضاء الحالي رئاسة النادي، والتي كانت أول مرة عام 2005.

ويهاجم رئيس الزمالك، مجلس الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب، في كل مناسبة، وذلك بسبب تدهور العلاقات بين مجلس الخطيب وتركي آل الشيخ؛ مالك بيراميدز.