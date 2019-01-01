عبد الحفيظ: اللقب الأفريقي هدفنا رغم ازدياد صعوبة دور الـ8

مدير الكرة ممثل الأهلي في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، على احترامه لكافة منافسي فريقه المحتملين في دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا، مشددًا على صعوبة المرحلة.

الشياطين الحمر تأهلوا لدور الـ8 بعد تغلبهم على شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليصعدوا كأول مجموعتهم برصيد عشر نقاط.

ومن المقرر أن يمثل مدير الكرة القلعة الحمراء في قرعة دور الـ8 المقرر إجرائها بعد غدٍ الأربعاء.

طارق سليمان يتحدث عن مشاركة الشناوي مصابًا وسبب ضم شوبير رغم عدم قيده

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "الأهلي يحترم جميع منافسيه، الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهتنا جميعها قوية وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وهو ما يزيد من صعوبة ربع النهائي، لكننا لدينا رغبة وهدف واحد وهو استكمال مشوارنا حتى النهاية".

وأضاف: "الفوز باللقب الأفريقي هو هدفنا حتى نستعيد البطولة الغائبة عن دولاب البطولات منذ عام 2013، ودوري الأبطال عادة ما يتم تقسيمه على عدة مراحل، حيث تكون البداية دائمًا مع دور الـ32 الذي يحتاج إلى حسم مباراتي الذهاب والإياب؛ من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات التي تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط، حيث تشبه هذه المرحلة منافسات الدوري، وذلك لحجز تذكرة التأهل قبل الانتقال إلى ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي، والذي يتطلب مزيدًا من التركيز والاجتهاد والتوفيق؛ من أجل النجاح في تخطي تلك المراحل تلك الأخرى للوصول إلى النهائي".

مدير الكرة اختتم: "سنعود للتدريبات بعد غدٍ الأربعاء حتى نستعد للقاء القمة أمام الزمالك، هو لقاء مهم للغاية في مشوارنا بالدوري المحلي، ومن بعده سنعود للتركيز في البطولة الأفريقية".

يذكر أنه من المنتظر أن يلاقي الأهلي في دور الـ8 أحد فرق صن داونز الجنوب أفريقي أو هورويا الغيني أو الرياضي القسنطيني الجزائري.