سيد عبد الحفيظ: الإنتاج فريق صعب فهو يجيد اللعب مع الكبار

مدير الكرة بالنادي الأهلي يحذر فريقه من المباراة القادمة أمام الإنتاج الحربي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي على صعوبة مباراة فريقه المنتظرة أمام الإنتاج الحربي.

ويلعب الأهلي أمام الإنتاج الحربي مساء الأربعاء في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية: "نحترم فريق الإنتاج، نحن نركز كثيرًا على هذه المواجهة، فالإنتاج فريق قوي تحت قيادة مدرب مميز مثل مختار مختار".

وتابع: "الإنتاج فريق يجيد اللعب مع الكبار ونتائجه خير دليل على ذلك، تعادل معنا الدور الأول الموسم الماضي".

وواصل: "ولكن نحن في الأهلي نسير خطوة بخطوة، ونستطيع أن نفصل بين البطولات المختلفة التي نلعب فيها بسبب خبرات اللاعبين".

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وحقق الإنتاج الحربي الفوز في الجولة الأولى على حساب إف سي مصر بثلاثة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر، يدخل الأهلي اللقاء بعد فوزه على سموحة بهدف نظيف في الجولة الأولى، وضمان وصوله إلى دور مجموعات بدوري أبطال أفريقيا.