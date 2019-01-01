عبد الحفيظ: الأهلي سيلعب ودية بعد العودة من الإمارات

مدير الكرة بالأهلي يتحدث عن باقي مراحل الإعداد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن الفريق الأحمر سيخوض مباراة ودية، بعد العودة من معسكر الإمارات الذي أقيم لمدة أسبوع.

الأهلي يقيم معسكرًا في الإمارات خلال الوقت الحالي، خلال فترة التوقف الحالية، استعدادًا لعودة نشاط الدوري الممتاز.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "الفريق سيخوض مباراة أو مباراتين وديتين خلال الفترة القادمة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الإعداد".

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الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، قرر منح لاعبي الأهلي راحة بعد العودة من الإمارات، على أن يعود الفريق إلى التدريبات يوم الإثنين المقبل.

وعلى جانب آخر، أكد الجهاز الطبي، على أن الثنائي أحمد الشيخ وحسين السيد، أصبحا جاهزان، بعد الإصابة التي لحقت بهما.

ويخضع الشيخ والسيد لفحص طبي يوم الإثنين المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة، والعودة إلى التدريبات من أجل الاطمئنان عليهما قبل انطلاق التدريبات.