عبد الحفيظ: أعتذر لجماهير الأهلي ونقدر غضب الخطيب

محمود الخطيب رئيس الأهلي صب غضبه على لاعبي الأهلي اليوم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اعتذار للنادي الأهلي ومسؤوليه وجماهيره، نيابة عن قطاع الكرة بالكامل، عن الخسارة الكبيرة أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

الأهلي خسر مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز بخمسة أهداف دون رد، باللقاء الذي أقيم في جنوب إفريقيا.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "نقدر غضب وثورة الكابتن الخطيب في جلسته معنا وغضب كل جماهير الأهلي، وما حدث في جلسته اليوم معنا كان أمر طبيعيًا، خاصة أننا لا نمثل أنفسنا بل نمثل كيانًا كبيًرا، والأمر يرتبط بالحسابات التاريخية لقيمة وحجم وشعبية الأهلي".

مدير الكرة بالأهلي تابع: "ما تم نقله للاعبين والجهاز الفني اليوم من رئيس النادي كان حاسمًا للغاية، وكان من المهم أن يصل للجميع من أجل تدارك ما حدث، والتركيز في القادم؛ لتخطي هذه المرحلة الصعبة".

وواصل: "الفريق قادر على العودة من جديد بقوة ليس فقط أمام صن داونز في مباراة العودة السبت القادم، ولكن أيضا في مباريات الدوري المتبقية وكذلك كأس مصر، خاصة أننا لا نمتلك أي شيء في الوقت الحالي سوى العمل بقوة وإصرار لتصحيح الأوضاع".

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سيد عبد الحفيظ أردف: "تحدثت مع اللاعبين وأكد لهم أن مشاعر الغضب والحزن داخلهم بعد مباراة صن داونز يجب أن يتم ترجمتها إلى إصرار وقتال في الملعب خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة كبرياء الأهلي".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "نثق في جماهير الأهلي ومساندتهم لنا خلال الفترة المقبلة ونعدهم بتقديم افضل ما لدينا من أجل العودة بقوة واستعادة الانتصارات والنتائج الجيدة".

الأهلي سيستضيف صن داونز الجنوب إفريقي مساء يوم السبت المقبل 13 أبريل، على ملعب برج العرب، في إياب دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.