قرار مفاجئ من عبد الإله مؤمنة يخص منصبه في الأهلي

الرئيس قرر السباحة عكس التيار

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قرار مفاجئ من عبد الإله مؤمنة رئيس الأهلي يخص منصبه في النادي، إذ قرر السباحة عكس التيار ورفض كل الدعوات لاستقالته والاستمرار رئيسًا لمجلس الإدارة الموسم القادم.

مؤمنة تولى رئاسة الأهلي في فبراير 2020 بعد فوزه بالتزكية خلال الجمعية العمومية التي عُقدت عقب رحيل أحمد الصائغ وإسقاط عضويته، إذ لم يترشح آنذاك للمنصب سواه.

العديد من مشعجي الأهلي وإعلامييه ونجومه السابقين يُطالبون مؤمنة بالاستقالة والرحيل عن منصبه لفشله حسب قولهم في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل النادي خاصة المالية، ولفشل فريق كرة القدم في تحقيق أي إنجاز على المستويين المحلي والقاري.

وفيما كانت هناك توقعات بتقديم الرجل لاستقالته خلال الجمعية العمومية غير العادية التي يتم إتمام إجراءات عقدها حاليًا، أكدت الرياضية أن مؤمنة أبلغ أعضاء مجلس إدارة النادي خلال اجتماعهم الأحد الماضي بنيته البقاء للموسم القادم وتأكيده على عدم وجود أي أسباب قانونية قادرة على إقالته ومجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وأوضحت الصحيفة أن اجتماع الأحد الماضي شهد حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء ياسر محروس نائب الرئيس، وقد ناقش المجتمعون جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية والمواضيع التي ستُطرح للنقاش خلالها، وقرروا كذلك تجهيز بعض الملفات المالية لطرحها أمام الأعضاء الذهبيين في الجمعية العمومية.

يُشار إلى أن الأهلي يعيش أزمة كبيرة حاليًا وقد تراجع للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف عن التعاون و6 نقاط عن الاتحاد في المركز الثالث.