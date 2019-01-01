عبد الإله العمري: حسبي الله وسأرد في الملعب على من اتهمنى بالتخاذل

ميدو أثار الجدل بتصريحاته التي تم فهمها بشكل خاطئ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب عبد الإله العمري؛ لاعب الوحدة السعودي المعار من النصر، عن استيائه من الاتهامات التي وجهت له عقب خسارة فريقه أمام العالمي، رافضًا تحميله مسؤولية الهزيمة.

أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني للوحدة، كان قد صرح خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، بضرورة تطبيق قانون مثل الإنجليز يمنع اللاعبين المعارين من مواجهة فرقهم الأصلية، وفهم البعض تصريحات المدرب بأنه يشير إلى تخاذل العمري في اللقاء.

وعلق العمري، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "حسبي الله ونعم الوكيل، أنا الآن لاعب وحداوي، وبالتأكيد أتمنى فوز فريقي، ولم أتخاذل أمام عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب النصر، لكنه هداف مميز".

ميدو: تصريحي عن الإنجليز تم فهمه بشكل خاطئ والعمري الأفضل أمام النصر

وأضاف: "ميدو على عيني ورأسي، هو كان يريد من تصريحاته أن يرفع الضغط عني، لكن البعض الآخر يحاول إفساد علاقة اللاعبين بالمدرب، حسبي الله فيهم، وسأرد عليهم بالملعب".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز النصر برباعية نظيفة، سجلها حمد الله، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الفوز رفع رصيد العالمي إلى 55 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، بينما يأتي الوحدة في المركز الرابع بـ36 نقطة.