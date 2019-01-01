عبده عطيف يعود لكرة القدم بعد اعتزاله

عطيف يعود لممارسة كرة القدم مرة أخرى

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر عبده عطيف، لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب والنصر والاتحاد السابق، العودة من الاعتزال ولعب كرة القدم مع فريق نادي الأنوار.

وكان عبده عطيف قد أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية موسم 2014/2015 بسبب الإصابات التي تعرض لها.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن عبده عطيف يعود لكرة القدم، بعدما وقع على عقد مع نادي الأنوار، الذي يلعب في الدرجة الثالثة.

عبده عطيف وقع مع فريق نادي الأنوار، للمشاركة في مباراة الإياب أمام فريق طويق، والمؤهلة إلى دوري الدرجة الثانية.

وحصد عطيف على العديد من البطولات رفقة الشباب والنصر، كما شارك مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2007، والتي خسرها في المباراة النهائية.