عبدالله عطيف: يميز منتخب السعودية التجانس والكرة الحديثة لا تعتمد على الفردية

الأخضر يخوض حاليًا معسكره الأخير في دبي قبل كأس آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال والمنتخب السعودي، أن الأخضر أصبح جاهزًا لخوض كأس آسيا 2019، متمنيًا أن يقدم رفقة زملائه ما يسعد الشعب السعودي.

ويتواجد حاليًا المنتخب السعودي في الإمارات، حيث يقيم معسكره الأخير، استعدادًا لكأس آسيا، التي ستقام هنا بداية من الخامس من يناير وحتى الأول من فبراير.

عطيف قال، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشكر الإمارات على حسن الاستضافة، هو شيء غير مستغرب منهم، نحن نواصل الاستعدادات هنا، ونتمنى أن نقدم المأمون مننا".

وأضاف: "نحن في منتصف الموسم، وخضنا معسكرات كثيرة ومباريات ودية، والآن نحن في المرحلة الأخيرة، هناك تجانس وانسجام بيننا، نتمنى أن ينعكس علينا في الملعب.

"هناك لاعبين أصحاب خبرات ومن شارك في كأس العالم وكأس آسيا وهناك لاعبين شباب حصلوا على كأس آسيا تحت 23 سنة، وهذا سينعكس على الفريق من خلال نصائح أصحاب الخبرات للاعبين الصغار".

عن رأيه في طريقة مدرب الأخضر خوان أنتونيو بيتزي، علق لاعب الوسط: "كل مدرب له أسلوبه، وأعتقد أن الكرة الحديثة صارت تعتمد على المنظومة كاملة وليس لاعب واحد، إذا صار تنظيم للفريق ككل، لن يكون من السهل أن تتهدد مرمانا.

"كرة القدم الحديثة تلعب كمنظومة وليست ذات أدوار فردية".

ـ عبدالله عطيف https://t.co/FcsXnAW0iH #معاك_يالأخضر 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/JrOnslZc46 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

ويستهل الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة كوريا الشمالية في الثامن من يناير ثم لبنان يوم 12 ثم قطر في 17 من الشهر ذاته.