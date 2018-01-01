الوحدة السعودي يكشف سبب تعيين ميدو مدربًا للفريق

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تحدث عبدالله خوقير، نائب رئيس نادي الوحدة السعودي، عن تولي أحمد حسام ميدو، منصب المدير الفني للفريق في المرحلة المقبلة.

وكان الوحدة قد أعلن مؤخرًا تولي ميدو، خلفًا للمستقيل كاريلي والذي عاد إلى البرازيل لتولي تدريب كورينثيانز مرة أخرى.

وقال خوقير في تصريحات إذاعية: "قدمنا كل شيء لكاريلي في الفترة الأخيرة ولكنه أصر على الرحيل والعودة للتدريب في البرازيل". اختيارات المحررين توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

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وأضاف: "أحمد حسام ميدو لديه خبرة كبيرة في الملاعب بأوروبا، وتعاقدنا معه كمستشار فني للفريق ومدير فني مؤقت في الفترة المقبلة".

وتابع خوقير: "أوجه الشكر لميدو على قبول العرض، وننتظر ما سيحدث في الفترة المقبلة، ونتمنى التوفيق وتحقيق نتائج إيجابية".

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يحتل الوحدة المركز السادس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي، برصيد 21 نقطة بعد مرور 13 جولة.