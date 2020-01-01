عبدالله بن مساعد يبدأ الاستثمار في نادي هلال يونايتد الإماراتي

حاليًا لدينا ثلاثة أندية تعود ملكيتها للمجموعة التي نمتلكها

كشف سمو الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السعودية السابق، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، عن ملكيته لأحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإماراتي.

ويحمل النادي الجديد لسمو الأمير اسم الهلال يونايتد، الذي ينافس في بطولة الدوري من بداية الموسم الحالي، وذلك في مؤتمر صحفي بدبي.

وتواجد بن مساعد في مؤتمر صحفي كشف خلاله عن هدفه من هذه الخطوة الاستثمارية الرياضية المهمة والأولى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، التي يُسمح فيها لمستثمر بتأسيس لشركة كرة قدم ستكون منافسة في دوري الهواة، ومنه ربما يصعد إلى دوري الدرجة الأولى والمحترفين.

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مالك نادي شيفيلد يونايتد أضاف : "حاليًا لدينا ثلاثة أندية تعود ملكيتها للمجموعة التي نمتلكها، ونطمح لزيادة العدد إلى 6 أو 7 موزعة في مختلف أنحاء العالم، ونفكر في الاستثمار بنادي عربي قريبًا أيضًا".

وواصل بن مساعد : "نمتلك طموحًا كبيرًا من خلال استثماراتنا الرياضية إلى فتح باب الاحتراف الأوروبي أمام اللاعب السعودي والإماراتي والعربي بشكل عام، وسنعلن في نادي الهلال يونايتد عن طموحاتنا بعد نهاية الموسم".

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يُذكر أن بن مساعد قد حصل على ملكية نادي شيفيلد يونايتد بحكم المحكمة البريطانية العليا في لندن، التي أعلنته مالكًا رسميًا للنادي الإنجليزي بعد الدخول في بعض القضايا مع شريكه السابق.