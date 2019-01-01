عبدالله الغانم: مواجهة الجزيرة قوية.. وجاهزون لتحقيق الفوز

مواجهة قوية بين الجزيرة والشارقة في الدوري الإماراتي

تحدث عبدالله غانم مدافع الشارقة عن استعدادات فريقه لمواجهة الجزيرة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي المقرر لها غدًا الخميس.

ويسعى الشارقة للحفاظ على صدارة دوري الخليج العربي، سعيًا لبقاء اللقب للموسم الثاني على التوالي داخل النادي بعد تحقيقه الموسم الماضي بقيادة عبدالعزيز العنبري.

وقال غانم في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "قادرون أنا وزملائي على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز في لقاء الجزيرة والحد من خطورتهم فهو فريق قوي يمتلك لاعبين مميزين".

وأضاف: "نستعد بشكل جيد للمباراة وكل اللاعبين جاهزين نقاط المباراة مهمة ونتوقع أن تكون قوية للغاية وليس من السهل الفوز بها".

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وعن مواجهة عمر عبدالرحمن "عموري" وعلي مبخوت، قال غانم: "نستعد لمواجهة الثنائي بشكل عادي كما كنا نفعل دائمًا وأنا وشاهين جاهزين لتقديم المطلوب منا أمام الثنائي الخطير".

ويتصدر الشارقة ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 16 نقطة بعد مرور 6 جولات حيث حقق الفوز في 5 وتعادل في لقاء واحد.



