عبدالله العويشير : لم أتعمد استفزاز جماهير الهلال وهذه حقيقة علاقتي بالنصر

تعادل الهلال أمام أحد بنتيجة التعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الـ24

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف حارس المرمى السعودي عبدالله العويشير حارس فريق أحد حقيقة تعمد استفزاز جماهير نادي الهلال السعودي عقب المباراة التي جمعت الفريقين الجولة الماضية.

وتعادل الهلال أمام أحد بنتيجة التعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الـ24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العويشير قال في تصريحاته عبر برنامج في المرمى لقناة العربية : "لم أتعمد استفزاز جمهور الهلال بعد احتفاليته بالرقصة التي قمت بها عقب نهاية المباراة".

وكان حارس مرمى النصر السابق قد أحتفل على طريقة "الدودة" أمام جماهير الهلال التي عبرت عن غضبها من هذا الاحتفال.

الإثارة والتشويق ستكون حاضرة يوم الجمعة في الديربي، إليكم مباريات الجولة الخامسة والعشرين.🔥🔥 pic.twitter.com/iypGarNG2a — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 26, 2019

الحارس أوضح في تصريحاته : "قمت بهذه الرقصة في ذلك المكان لأن الكاميرا كانت موجهة نحوي ولم أنتبه لوجود أي جماهير حول المدخل".

فوساتي يكشف سبب هبوط مستوى السومة ودجانيني مع الأهلي

وبالتحول للحديث عن حقيقة حصوله على مكافأة ودعم من ناديه السابق النصر قال : "أنا بريء من الاحداث التي أعقبت المباراة، أما عن النصر فلم يعد بيني وبين النادي أي تواصل منذ تركته"

يُذكر ان الكرة السعودية تنتظر مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال المتصدر أمام النصر الوصيف يوم الجمعة المقبل.