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محمود خالد

"كنت أنا وحسين عبدالغني الضحية" .. حارس النصر السابق يروي قصة "هدف تسلل" حرمه من اللعب 9 شهور!

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غرائب العنزي مع كأس ولي العهد لا تتوقف..

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"جاء القرار من أجل تهدئة الجماهير"، هكذا روى عبد الله العنزي، حارس مرمى النصر السابق، قصة المباراة التي تسببت في غيابه عن المشاركة لمدة 9 شهور.

وكان عبد الله العنزي قد صعد للفريق الأول بنادي النصر، في يوليو 2009، وخاض مسيرة طويلة، توج خلالها بلقبين في دوري المحترفين السعودي وكأس ولي العهد، خلال موسمي 2013-14 و2014-15، قبل أن يقرر الاعتزال نهائيًا بعد رحيله عن قلعة العالمي في 2019.

وكان العنزي قد دخل في أزمة مع إدارة النصر، قبل إنهاء عقده، حيث طالب الحارس بالحصول على جميع مستحقاته، رافضًا الحلول الودية والتنازل عن أي جزء في عقده، قبل أن يتم إغلاق القضية، بعد سداد 14 مليون و355 ألف ريال إليه.

قصة المباراة

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وحول الحديث بشأن إمكانية تأثير نتيجة (1-0)، عن فوز كبير بخمسة أو ستة أهداف، استعاد عبد الله العنزي، ذكريات مباراته مع النصر أمام الاتحاد، في نهائي كأس ولي العهد "2016-2017"، والتي جاءت بعد شهرين من تولي باتريس كارتيرون، تدريب الفريق، وحينها خسر العالمي بهدف نظيف، أحرزه المصري محمود كهربا، في الدقيقة 15.

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ووصف العنزي، الهدف الذي أحرزه كهربا، بأنه كان تسللًا، فيما أضاف أنه خلال رحلته مع النصر، مرّ بمباراتين شهدتا انقلابًا، وكانت تلك إحداهما، فيما كان الحارس هو الضحية، وكذلك حسين عبد الغني، على حد قوله.

آخر يوم في السنة

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وأرجح عبد الله العنزي، بأن قرار استبعاده لنهاية الموسم، وكذلك حسين عبد الغني، كان بمثابة محاولة من قِبل الإدارة النصراوية لتهدئة الجماهير، فيما قال إن تلك المباراة كانت آخر ليلة له في تلك السنة.

وكان العنزي قد شارك بعدها في مباراة واحدة أمام النهضة، في يناير 2018، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يدخل في دوامة الأزمة مع الإدارة، حول تسوية عقده.

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غرائب نهائي الكأس مع العنزي

ما ذكره عبد الله العنزي بشأن مباراة الاتحاد، يعد استكمالًا لمسلسل غرائب الحارس مع نهائيات كأس ولي العهد، حيث يرى مسبقًا، قصة تعرضه للتسمم، في نهائي "2013" أمام الهلال.

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النهائي الذي تابعه أكثر 58 ألف متابع، امتدّ لشوطين إضافيين، فيما تقدم محمد الشلهوب من ركلة جزاء في الدقيقة 118، قبل أن يُعادل حسن الراهب النتيجة للنصر، في الدقيقة 120، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للزعيم، بعد تسديد 4 ركلات ناجحة مقابل اثنتين.

وروى العنزي، في بودكاست "بالخبرة" مع ياسر القحطاني، عبر فضائية ثمانية، قصة تعرضه للتسمم قبل نهائي كأس ولي العهد، معلقًا على الأمر بطرفة، بأنه تسممه جاء بفعل فاعل، من زميله شايع شراحيلي الذي جلب الطعام.

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حديث العنزي امتزج بالطرفة والضحك، حيث ذكر بأنه كان متزوجًا حديثًا، ويريد أن يهادي زملاءه، إلا أنه جلب طعامًا تسبب في تسممه، فيما أوضح أن طبيب الفريق حذره من الإعلان عن ذلك، وإلا تم اعتباره خائفًا من مباراة الهلال.

الطريف في الأمر، أن ياسر القحطاني سخر لتوه من واقعة شايع شراحيلي، والطعام المسموم، معلقًا "كان يضع إصبعه فيه".

بقلممحمود خالد

محرر رياضي

محرر صحفي أملك خبرة في كتابة المقالات والأخبار الرياضية منذ بدايتي في هذا المجال في عام 2013.

كاتب يهوى القصص الرياضية الملهمة، شغوف بمتابعة ما يروى في حكايات اللاعبين في كرة القدم ومختلف الرياضات الأخرى، وبطولاتي المفضلة هي كأس العالم والأولمبياد.

مجال التخصص هو الكرة السعودية والعربية، وتغطية أبرز الأرقام والأحصائيات حول مسيرة اللاعبين، سواء على المستوى المحلي أو المحترفين في الملاعب الأوروبية.

بدأت بشغف رؤية لحظات التتويج بالبطولات، بشكل عام، ثم متابعة مباريات الأهلي والمنتخب المصري، أكره التعصب وأحب متابعة كل ما يزيد حصيلتي الرياضية.

خبرة العمل: تغطية شاملة للمباريات وإضافة رؤية نقدية لأبرز اللقطات والجوانب الفنية، خاصة في الجانب السعودي.

ذكرى كروية لا تنسى: أحداث سعيدة وأخرى صادمة، لكني أتذكر معها انفعالي الشديد، لا أنسى لحظة نطح زيدان لماتيراتزي ولحظات القلق قبل الطرد، تصدي كاسياس لتسديدة روبن في نهائي مونديال 2010، سباعية ألمانيا في البرازيل في كأس العالم 2014، ريمونتادا برشلونة في باريس سان جيرمان، لقطة ميسي بالبشت القطري واحتفالات جماهير الأرجنتين بمونديال 2022.

أما عن أهداف معلقة بالذاكرة، أقول (هدف أبو تريكة في الصفاقسي وأفشة في نهائي القرن، وهدف سالم الدوسري في الأرجنتين، وهدف أجويرو في كوينز بارك رينجرز).

تشكيلتي المفضلة: بوفون، داني ألفيش، باولو مالديني، سيرخيو راموس، روبرتو كارلوس، تشافي هيرنانديز، زين الدين زيدان، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، ليونيل ميسي، رونالدو "الظاهرة".

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