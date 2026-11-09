"كنت أنا وحسين عبدالغني الضحية" .. حارس النصر السابق يروي قصة "هدف تسلل" حرمه من اللعب 9 شهور!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

غرائب العنزي مع كأس ولي العهد لا تتوقف..

إعلان

"جاء القرار من أجل تهدئة الجماهير"، هكذا روى عبد الله العنزي، حارس مرمى النصر السابق، قصة المباراة التي تسببت في غيابه عن المشاركة لمدة 9 شهور.

وكان عبد الله العنزي قد صعد للفريق الأول بنادي النصر، في يوليو 2009، وخاض مسيرة طويلة، توج خلالها بلقبين في دوري المحترفين السعودي وكأس ولي العهد، خلال موسمي 2013-14 و2014-15، قبل أن يقرر الاعتزال نهائيًا بعد رحيله عن قلعة العالمي في 2019.

وكان العنزي قد دخل في أزمة مع إدارة النصر، قبل إنهاء عقده، حيث طالب الحارس بالحصول على جميع مستحقاته، رافضًا الحلول الودية والتنازل عن أي جزء في عقده، قبل أن يتم إغلاق القضية، بعد سداد 14 مليون و355 ألف ريال إليه.

قصة المباراة

إعلان إعلان

وحول الحديث بشأن إمكانية تأثير نتيجة (1-0)، عن فوز كبير بخمسة أو ستة أهداف، استعاد عبد الله العنزي، ذكريات مباراته مع النصر أمام الاتحاد، في نهائي كأس ولي العهد "2016-2017"، والتي جاءت بعد شهرين من تولي باتريس كارتيرون، تدريب الفريق، وحينها خسر العالمي بهدف نظيف، أحرزه المصري محمود كهربا، في الدقيقة 15.

مواضيع ذات صلة

ووصف العنزي، الهدف الذي أحرزه كهربا، بأنه كان تسللًا، فيما أضاف أنه خلال رحلته مع النصر، مرّ بمباراتين شهدتا انقلابًا، وكانت تلك إحداهما، فيما كان الحارس هو الضحية، وكذلك حسين عبد الغني، على حد قوله.

آخر يوم في السنة

إعلان

وأرجح عبد الله العنزي، بأن قرار استبعاده لنهاية الموسم، وكذلك حسين عبد الغني، كان بمثابة محاولة من قِبل الإدارة النصراوية لتهدئة الجماهير، فيما قال إن تلك المباراة كانت آخر ليلة له في تلك السنة.

وكان العنزي قد شارك بعدها في مباراة واحدة أمام النهضة، في يناير 2018، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يدخل في دوامة الأزمة مع الإدارة، حول تسوية عقده.

إعلان

غرائب نهائي الكأس مع العنزي

ما ذكره عبد الله العنزي بشأن مباراة الاتحاد، يعد استكمالًا لمسلسل غرائب الحارس مع نهائيات كأس ولي العهد، حيث يرى مسبقًا، قصة تعرضه للتسمم، في نهائي "2013" أمام الهلال.

إعلان

النهائي الذي تابعه أكثر 58 ألف متابع، امتدّ لشوطين إضافيين، فيما تقدم محمد الشلهوب من ركلة جزاء في الدقيقة 118، قبل أن يُعادل حسن الراهب النتيجة للنصر، في الدقيقة 120، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للزعيم، بعد تسديد 4 ركلات ناجحة مقابل اثنتين.

وروى العنزي، في بودكاست "بالخبرة" مع ياسر القحطاني، عبر فضائية ثمانية، قصة تعرضه للتسمم قبل نهائي كأس ولي العهد، معلقًا على الأمر بطرفة، بأنه تسممه جاء بفعل فاعل، من زميله شايع شراحيلي الذي جلب الطعام.

إعلان

حديث العنزي امتزج بالطرفة والضحك، حيث ذكر بأنه كان متزوجًا حديثًا، ويريد أن يهادي زملاءه، إلا أنه جلب طعامًا تسبب في تسممه، فيما أوضح أن طبيب الفريق حذره من الإعلان عن ذلك، وإلا تم اعتباره خائفًا من مباراة الهلال.

الطريف في الأمر، أن ياسر القحطاني سخر لتوه من واقعة شايع شراحيلي، والطعام المسموم، معلقًا "كان يضع إصبعه فيه".