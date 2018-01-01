عبدالله السعيد مُهدد بالرحيل عن الأهلي في هذه الحالة

جويدي يستهدف التعاقد مع قلب دفاع أجنبي في الانتقالات الشتوية، بدلاً من المدافع الإسباني ألكسيس روانو دلجادو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

منحت إدارة النادي الأهلي المدير الفني الأرجنتيني بابلو جويدي، مدرب الفريق حرية تحديد اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب تقارير مقربة من النادي الأهلي، فأن جويدي يستهدف التعاقد مع قلب دفاع أجنبي في الانتقالات الشتوية، بدلاً من المدافع الإسباني ألكسيس روانو دلجادو.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أشارت إلى أن مصير اللاعب عبدالله السعيد لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، ومن المنتظر حسم مصيره خلال الأسابيع المقبلة. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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كذلك الأمر نفسه طال اللاعب خوسيه مانويل خورادو، لاعبي الوسط الهجومي، إلا أنه بحسب التقارير سيتم حسم مصير الثنائي في حال توفر البديل المناسب.

وأكدت الصحيفة أن العامل المادي سيكون حاسماً في مصير هذا الثنائي، نظراً لرغبة الإدارة من ضم لاعبين أصحاب مهارات خاصة.

يُذكر أن الخماسي محمد عبد الشافي والتشيلي باولو دياز والكاب فيردي دجانيني تافاريس فضلا عن البرازيلي جوزيف دي سوزا والسوري عمر السومة، قد ضمنوا تواجدهم مع الفريق الأهلاوي نظراً لقيمتهم الفنية مع الفريق.