عبدالله الحمدان : المنتخب القطري منافس قوي ولكن التأهل هدفنا

نتمنى أن نكون جاهزون فنيًا وبدنيًا من أجل تحقيق الفوز

أكد عبدالله الحمدان مهاجم المنتخب السعودي على أهمية الفوز بمواجهة نصف نهائي كأس خليجي 24 والتي ستُقام أمام المنتخب القطري على ملعب الجنوب.

وقال الحمدان لاعب المنتخب السعودي إن مباراتهم غداً الخميس بملعب الجنوب أمام المنتخب القطري في نصف نهائي كأس الخليج العربي مهمة جداً.

وأضاف الحمدان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن المنتخب القطري منتخب قوي واللاعبين يكون حاضرين ذهنياً وبدنياً خلال ال ٩٠ دقيقة زمن المباراة ونتمنى التوفيق في المباراة والوصول للنهائي.

وأكمل لاعب نادي الشباب السعودي : "نتمنى أن نكون جاهزون فنيًا وبدنيًا من أجل تحقيق الفوز بالمباراة والتواجد في نهائي البطولة".

ويحتضن ملعب الجنوب هذه القمة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 8 ربيع الآخر 1441 هجريًا، في مباراة لها طابع خاص جدًا بين كلاهما

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وكان المنتخب السعودي قد تأهل في صدارة المجموعة الثانية بكأس خليجي 24 بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام المنتخب الكويتي والفوز في مباراتي عمان والبحرين.