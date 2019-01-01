عبدالكريم حسن : نسعى لتصحيح أوضاعنا أمام الترجي التونسي

استعدوا بصورة جيدة لمباراة الغد أمام الترجي التونسي والتي يتنافس فيها الفريقان من أجل المركز الخامس

أكد عبدالكريم حسن لاعب فريق السد على جاهزية فريقه لمواجهة نادي الترجي التونسي في مواجهة تحديد مركزي الخامس والسادس، في بطولة كأس العالم للأندية.

أفضل لاعب في آسيا الموسم قبل الماضي أكد في تصريحاته بأنهم قد استعدوا بصورة جيدة لمباراة الغد أمام الترجي التونسي والتي يتنافس فيها الفريقان من أجل المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبدالكريم حسن بأن فريقه يسعى إلى انهاء المشاركة بأفضل صورة ممكنة، رغم قناعتنا بصعوبة المباراة، سنسعى لتقديم الاداء الذي يمنحنا المركز الخامس.

وعن سر تراجع مستوى الفريق حالياً قال: نسعى لتصحيح أوضاعنا والعودة إلى تقديم العروض القوية، وما يحدث الآن أمر طبيعي في كرة القدم وكل فريق يمر بمثل هذه الأمور، ولكننا ساعون للعودة القوية واطمئن الجميع بأننا قادرون على ذلك.

وكان نادي السد قد تلقى الخسارة في ربع نهائي البطولة بالخسارة أمام نادي مونتيري المكسيكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويسعى فريقا السد القطري والترجي التونسي للبحث عن مركز شرفي في كأس العالم للأندية - قطر 2019- وذلك عندما يلتقيان في الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الدوحة على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس للبطولة في قمة عربية جديدة على أرض قطر التي تستضيف البطولة للمرة الأولى تحضيرًا لاستضافة كأس العالم 2022 لأول مرة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.