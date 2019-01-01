عبدالفتاح عسيري يعود للأهلي بعد التأهيل من الإصابة

الأهلي يسعى للعودة إلى المربع الذهبي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن حالة عبدالفتاح عسيري، لاعب أهلي جدة السعودي بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الأخيرة من الإصابة.

وكان عبدالفتاح قد تعرض لإصابة قوية خلال الفترة الأخيرة مع أهلي جدة، وابعدته عن تشكيل الأهلي الأساسي في المباريات الماضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الجهاز الفني لأهلي جدة سيتيح الفرصة لعبدالفتاح في الفترة المقبلة للعودة مرة أخرى للتدريبات بعد التأكد من شفائه.

وعانى عبدالفتاح من تمزق عضلي من الدرجة الأولى، قبل الخضوع لبرنامج تأهيلي والعودة لتدريبات الراقي مرة أخرى.

ويسعى الأهلي تحت قيادة فوساتي المدير الفني في تحسين مركزهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال المباريات المتبقية من الموسم.

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ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، حيث تعرضوا للكثير من التراجع في المستوى خلال الفترة الأخيرة.