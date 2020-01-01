عبدالفتاح عسيري: الثقة الزائدة سبب اهتزاز الأداء .. وعطائي للأهلي سيستمر

عسيري قدم مستوى أكثر من ممتاز مع الأهلي أمام الحزم

تحدث عبدالفتاح عسيري نجم الأهلي الذي سينتقل رسميًا إلى النصر بداية الموسم المقبل، عن فوز الراقي على الحزم في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الحزم بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب "الجوهرة المشعة".

ووقع عبدالفتاح عسيري للنصر للانضمام له بداية من الموسم المقبل، بعد عدم الاتفاق مع الأهلي خلال الفترة الماضية بعد دخوله الفترة الحرة.

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وقال عسيري في تصريحات لقناة "الرياضية" السعودية، عقب اللقاء: "المباراة كانت سهلة في البداية والشوط الأول وأهدرنا الكثير من الفرص، وفي الشوط الثاني نجحنا في تسجيل الهدف الثاني ولكن استمر مسلسل إهدار الفرص".

وأضاف: "من الطبيعي من يهدر فرص يستقبل أهداف، واستغل الحزم الأخطاء وتعادل، ولكن شعرنا بالمسؤولية مرة أخرى وعدنا إلى اللقاء وحققنا الفوز".

وتابع عسيري: "في أي وقت سألعب بقميص الأهلي حتى نهاية عقدي، وسأكون عند ظن الجماهير، وفي حال عدم مقدرتي على الإعطاء سأبلغ المدير الفني بذلك، ولكن أبلغته أنني استطيع المشاركة"

وخطف الأهلي المركز الثالث من الوحدة مؤقتًا بعد ارتفاع رصيده إلى 40 نقطة عقب الفوز على الحزم في لقاء ماراثوني.