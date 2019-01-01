عبدالغني: "الأهلي خايف من بيراميدز ليه.. والمباراة ستلعب في الكأس أو الدوري"

مناوشات جديدة بين الأهلي واتحاد الكرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

علق مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على بيان النادي الأهلي حول رفضه لعب مباراة كأس مصر أمام بيراميدز في دور الـ16 يوم 28 فبراير الجاري.

وكانت مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، قد تأجلت إلى أبريل المقبل، وتحديد مباراة الكأس يوم 28 فبراير الجاري مع مباريات ربع النهائي.

وقال مجدي عبدالغني في تصريحات صحفية: "هو الأهلي خايف يلعب أمام بيراميدز ليه، لسه مغلوب أمام الجونة يعني الأهلي خايف وهما مش خايفين".

وأضاف: "هتفرق ايه أن الأهلي يلعب المباراة في الكأس ولا الدوري؟ الأهلي سيلعب أمام بيراميدز سواء في بطولة الدوري أو الكأس".

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وسادت ردود أفعال قوية من جماهير الأهلي في الفترة الأخيرة، بسبب تحديد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس يوم 28 فبراير الجاري.