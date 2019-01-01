عبدالعزيز يتعرض لإصابة ويقترب من الابتعاد عن مواجهة الزمالك وديكاداها

الزمالك يبدأ مشواره الإفريقي أمام ديكاداها

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن هناك إصابة جديدة في الزمالك قبل مواجهة ديكاداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "برج العرب" في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، إن محمود عبدالعزيز لاعب وسط الزمالك تعرض لإصابة خلال مران الفريق الجماعي.

وأشارت التقارير أن اللاعب تعرض لإصابة عضلية قد تبعده عن التواجد في قائمة الفريق التي ستخوض لقاء ديكاداها في إفريقيا.

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وخضع اللاعب مؤخرًا لتدريبات تأهيلية من الإصابة من أجل الوقوف على حالته قبل لقاء الفريق الصومالي، حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية.