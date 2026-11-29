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مع فشله في هز شباك الأهلي بالأمس وإهداره بعض الفرص، أصبح المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم التعاون، محل جدل في ظل تراجع مستواه بشكل ملحوظ عما كان عليه مع النصر، الاتحاد والشباب من قبل.

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الساطي تلقى الهزيمة رفقة سكري القصيم، أمس السبت، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي 2026-27.

هدف التعاون الوحيد سجله نديم بايرامي، فيما اكتفى المغربي بالرعونة أمام مرمى السنغالي إدوارد ميندي، الذي كان بالمرصاد للتسديدات.

ميندي يستفز حمدالله

وعقب المباراة، استفز ميندي المهاجم المغربي بعد فشله في هز شباكه، كونه حرمه من معادلة رقم السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي الأسبق، كهداف تاريخي للاعبين الأجانب في دوري المحترفين السعودي برصيد 161 هدفًا مقابل 160 للساطي.

وقام ميندي بنشر نتيجة مواجهة الأهلي والتعاون، عبر خاصية "ستوري" على حسابه بـ"إنستجرام"، مشيرًا إلى حساب عمر السومة، مع توجيه التحية العسكرية له.

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بتال القوس ينتقد لياقة حمدالله

على جانب آخر، انتقد الإعلامي الرياضي بتال القوس الحالة البدنية لعبدالرزاق حمدالله، مؤكدًا أن جسده لم يعد يشبه لاعبي كرة القدم، مقارنة إياه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغم فارق العمر بينهما.

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وقال القوس، عبر حلقة الأمس من برنامجه "في المرمى": "هل أبالغ إن قلت إن جسد حمدالله لا يبدو كجسد لاعب كرة قدم؟، رغم أنه أصغر من كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو ألكساندر لاكازيت، هناك كُثر أكبر منه، لكن تكوينه الجسدي هل هو طبيعي؟، حتى مرونته فقدها".

من جانبه، أرجع اللاعب السابق إبراهيم غالب زيادة وزن المغربي إلى إصاباته الكثيرة في الموسم الجاري، مضيفًا: "هو لا يخوض خمس مباريات متتالية مع التعاون ثم يتعرض لإصابة جديدة" (إحصائية غير سليمة – ملاحظة محرر).

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جدير بالذكر أن حمدالله خاض 14 مباراة مع التعاون في الموسم الجاري، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، في مختلف البطولات.