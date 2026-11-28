في لقاء شهد مشاركة حمد الله لمدة 90 دقيقة، تقدم التعاون بهدف نديم بايرامي في الدقيقة 39، قبل أن يرد الأهلي بثلاثية، عن طريق إيفان توني (هدفين أحدهما من ركلة جزاء) وماتيوس جونسالفس في الدقائق 45+2 و72 و89.

وتبقى معاناة التعاون الذي لم يحقق أي انتصار على مدار 13 مباراة، ليبقى في المركز السابع عشر وقبل الأخير، برصيد 5 نقاط، فيما صعد الأهلي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 27 نقطة، محققًا الانتصار الثاني على التوالي في المسابقة.

حمد الله .. أنت بحاجة إلى خدعة "مارفل"

بينما كان عمر السومة، يتواجد على مقاعد البدلاء، في مباراة الوحدة والطليعة في الدوري السوري، فإن عطايا القدر تنهال عليه، فبينما أعلنها بصدر رحب، عن تقبله فكرة تجاوز حمد الله لرقمه القياسي في سباق الهداف التاريخي لدوري روشن، نجد المغربي يصرّ على أن يؤجل ذلك الحسم لأطول فترة ممكنة.

صاحب الـ160 هدف، الذي يفصله هدف وحيد عن معادلة رقم السومة، تشعر وكأنه أراد أن يطبق نظام المهاجم الشامل، فكانت النتيجة أن نسي دوره الأساسي كهدّاف، تجده يقود المرتدّات ويحاول استغلال تقدم دفاعات الأهلي، ويصنع الفرص، ويقدم لمحات مثل التفوق في الصراعات الهوائية، إلا أنه لم يسدد أي كرة على مرمى الحارس إدوارد ميندي.

قد يبدو ما سأقوله ساخرًا، ولكن إن أراد حمد الله أن يخرج ببصمة على الأقل في تلك المواجهة، فربما كان بحاجة إلى "خدعة مارفل"، حتى يُقال خرج بمساهمة. كيف؟ مثل ما نشاهد في إعلانات شركة مارفيل التي تلجأ فيها لخدعة إخفاء شخصيات رئيسة حتى لا تحرق المفاجأة على المشاهدين، ولعل حمد الله في لقطة الهدف، كان بحاجة لأن تمر كرته العرضية إلى بايرامي مباشرة ليضعها برأسية في الشباك، بعيدًا عن "الربكة" الأهلاوية التي شهدت محاولة ديميرال لتشتيت الكرة وإعادتها بالخطأ من سعد بالعبيد إلى بايرامي، حتى يقال خرج بتمريرة حاسمة على الأقل.

مهرجان في إهدار الفرص

وبخلاف تلك اللقطة، فإن حمد الله "حرفيًا" في إهدار الفرص، وكأنه مع كامل احترامي له، مدافع إضافي للأهلي، فبينما كان نجوم التعاون، يستغلون المرتدّات السريعة للهروب من الدفاع المتقدم، مع ازياد الضغط في الدقائق الأخيرة، كان المغربي يهدر الفرصة تلو الأخرى.

صحيح أن الحارس الأهلاوي إدوارد ميندي ترك بصمته بأروع طريقة، وأنقذ الراقي من عودة في النتيجة كانت بالحسبان، إلا أن حمد الله أظهر معاناته الكبيرة في بطء رد الفعل، وعدم القدرة على استغلال "اللمسة الأولى" التلقائية التي تميز المهاجم الفتاك عن نظيره، في الوقت الذي قدم فيه إيفان توني، مهاجم الأهلي، درسًا في كيفية استغلال أنصاف الفرص برد فعل سريع في الشباك.

حمد الله أهدر فرصتين في الوقت بدل الضائع، وواحدة بالدقيقة 75، حيث أراد أن يراوغ الحارس ميندي بدلًا من توجيهها في المرمى، ولكن إحقاقًا للحق، فهو لم يكن وحده الذي أضاع فرص العودة في اللقاء، خاصة وأنه كاد أن يصنع تمريرة حاسمة في الدقيقة 49، بتمريرة لبيتكوف ليسددها بجوار القائم، فضلًا عن مرتدة سريعة استغلها محمد الكويكبي بتسديدة قوية في القائم، بالدقيقة 75.

كلمة أخيرة..

لعل الوصف الأمثل لما حدث اليوم، هو تسابق لاعبي التعاون في إهدار الفرص، ورغم أن حمد الله قدم لمحات تثبت بأنه لم يفقد بريقه بالكامل، على مستوى الصناعة، واستغلال المساحات لزملائه، إلا أن "الإنهاء" يبقى شاهدًا على معاناة المغربي الذي أثبت بأن رحيل عمر السومة عن الدوري السعودي، لم يكن في صالحه على الإطلاق، بل أطفأ وهجه.