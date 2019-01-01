عبدالحفيظ يوضح موقف مؤمن زكريا من العروض الفنلندية

مؤمن زكريا يقترب من إعارة جديدة خلال الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مستقبل مؤمن زكريا جناح الفريق خلال الموسم الحالي بعد أن فسخ تعاقده مع أحد السعودي.

وكان مؤمن زكريا قد فسخ تعاقده مع أحد السعودي بعد اختلاف مع الإدارة، ولن يسمح له اللعب في الموسم الحالي سوى في أندية مازالت فترة الانتقالات لم تغلق بعد بها.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، إنهم تلقوا اتصالات من بعض الأندية الفنلندية للتعاقد مع مؤمن زكريا خلال الوقت الحالي.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن مصير مؤمن زكريا سيحسم خلال الأيام القليلة الماضية، والاتفاق على كل التفاصيل الخاصة باللاعب بشأن النادي الذي سيتم إعارته له.

وأكد عبدالحفيظ أن مصلحة مؤمن زكريا الأهم في الوقت الحالي، والنظر ودراسة في العروض المقدمة له في الوقت الحالي من أجل المشاركة في مباريات.

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وتمنع اللوائح مشاركة زكريا مع الأهلي في الموسم الحالي بأي شكل من الأشكال بعد رحيله عن أحد السعودي وانتهاء فترة الانتقالات في مصر.