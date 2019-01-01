عبدالحفيظ وأمير توفيق يطيران إلى إسبانيا لترتيب معسكر الأهلي

ترتيبات هامة لمعسكر الأهلي الخارجي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يطير كلًا من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأمير توفيق مسؤول إدارة التسويق والتعاقدات إلى إسبانيا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويسعى الأهلي للتجهيز جيدًا للموسم الجديد وباقي مباريات الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس مصر للتتويج بهذه البطولات.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن الثنائي سيتجه إلى إسبانيا من أجل الترتيب للمعسكر الصيفي للفريق.

وأضافت التقارير أن عبدالحفيظ وأمير توفيق سيقومان بتفقد مكان المعسكر والفندق الخاص ببعثة الأهلي هناك وملاعب التدريب.

ويسعى الثنائي أثناء تواجدهم في إسبانيا ترتيب بعض المباريات الودية التي سيخوضها الفريق أثناء تواجده هناك في المعسكر التحضيري.

إقرأ أيضًا - لماذا قد يُعاني المنتخب المصري لتكرار إنجاز أمم أفريقيا 2006؟

وتستأنف تدريبات الأهلي يوم السبت المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق مؤخرًا بسبب انطلاق كأس الأمم الإفريقية.