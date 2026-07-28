"عبارة عفوية كانت البداية".. جوندوجان يكشف عن خطة مثيرة للاهتمام من بيب جوارديولا!

"ما زلت أحتفظ بعلاقة وثيقة جدًا بنورنبرج، لأن النادي لا يزال بالطبع قريبًا جدًا من قلبي. أنا ممتن جدًا للنادي وللمدينة. وبالطبع يمكنني أن أتصور العودة في وقت ما، أياً كان الدور الذي سأضطلع به"، قال جوندوجان في مقابلة مع قناة «سكاي». "سواء كان ذلك لمدة عام أو عامين كلاعب، أو كمسؤول، أو كمدرب. كل ذلك ممكن."

لكن في الوقت نفسه، اعترف لاعب الوسط البالغ من العمر 35 عامًا قائلاً: "إذا كنت صادقًا تمامًا، فأنا لست متحمسًا بالضرورة للعب في الدوري الثاني مرة أخرى، خاصةً وأنه دوري شاق للغاية. لديّ احترام كبير لهذا الدوري. لكن يجب أيضًا أن ننظر إلى المكان الذي أجد نفسي فيه حاليًا. أنا في نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا، وأشعر براحة كبيرة جدًا في هذا المستوى."

كان جوندوجان قد بدأ مسيرته الاحترافية في نورنبرج، قبل أن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند عام 2011 وهو في العشرين من عمره. وبعد سنوات ناجحة مع مانشستر سيتي وفترة قصيرة مع نادي برشلونة، انتقل إلى جلطة سراي عام 2025. أما نورنبرج، فهو عالق في الدرجة الثانية منذ سنوات عديدة.

إلكاي جوندوجان يكشف عن خطة خاصة لبيب جوارديولا

سجل جوندجان حتى الآن هدفين وصنع خمس تمريرات حاسمة في 38 مباراة رسمية مع النادي التركي الكبير. ويستمر عقده حتى عام 2027. وقال جوندوجان: «لا أرغب حالياً في التخطيط لما بعد هذا العام». «في الوضع الحالي، أود الاستمرار، وأود ذلك أيضاً مع جلطة سراي، لأنني أشعر براحة كبيرة هنا».

لكن ربما تظهر قريباً خيار آخر مثير للاهتمام أمام جوندوجان: فقد كشف أن مدربه منذ سنوات طويلة، بيب جوارديولا، يفكر في تعيينه كمساعد محتمل. في العام الماضي، أطلق جولارديولا «عبارة عابرة» في هذا الصدد: «قال لي إن عليّ أن أستمر في اللعب لبضع سنوات أخرى، ثم أصبح مساعده في وقت ما، لكن الآن، بما أنه لا يزال عاطلاً عن العمل، علينا أن ننتظر ونرى».

كان جوارديلوا مرشحاً مؤخراً لتولي منصب مدرب منتخب إيطاليا، لكن الصفقة لم تتم. «في النهاية، هذا جيد بالنسبة لي، حتى لا أضطر إلى اتخاذ هذا القرار بعد»، قال جوندوجان، الذي حصل بالفعل على رخصة التدريب من الفئة «ب». بشكل عام، يعتبر مستقبل كمساعد لجوارديولا «خياراً يمكنني تصوره جيداً».