عامر شفيع يغادر النشامى بالعراق ويعود إلى السعودية

المنتخب الأردني سيلعب آخر مباراة أمام العراق

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يغادر عامر شفيع، حارس مرمى المنتخب الأردني، مدينة البصرة بالعراق، متوجهًا نحو المملكة العربية السعودية، للالتحاق بتدريبات فريقه الفيحاء.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن شفيع توجه للسعودية، بعد الاتفاق بين الجهاز الفني لمنتخب الأردن وإدارة الفيحاء، التي طلبت عودة اللاعب قبل 26 مارس الجاري، للمشاركة بالاستعدادات لمواجهة الباطن بالدوري السعودي.

عامر شفيع سيغيب عن لقاء الأردن أمام العراق، والمقرر لها مساء بعد غدٍ الثلاثاء، بختام بطولة كأس الصداقة الدولية.

هتّان، نجم #الزعيم لديه مبرر -يبدو مقنعًا- لغياب الحساسية التهديفية 👇 pic.twitter.com/kcYm78Rx77 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 24, 2019

ويستعد عامر شفيع مع الفيحاء لمواجهة الباطن المقبلة، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وشارك شفيع مع النشامى في مباراة سوريا أمس السبت، والتي خسرها بهدف دون رد، أحرزه اللاعب فراس الخطيب.

ويعد عامر شفيع واحدًا من أهم عناصر المنتخب الأردني، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي، ويلعب بدلًا منه الحارس البديل معتز ياسين.