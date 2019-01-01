عامر حسين يشن هجومًا لاذعًا على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الكاف يطلب تغيير ملعب برج العرب مجددًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم هجومًا لاذعًا ضد الاتحاد الأفريقي للعبة، بسبب طلب الأخير تغيير ملعب برج العرب واستبعاده من مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

وكان الكاف قد طلب تغيير ملعب برج العرب الذي من المفترض أن يحتضن مباريات الأهلي والزمالك في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية القادمة، ذلك بسبب سوء حالة الملعب التي ظهرت واضحة خلال مباراة الزمالك ضد الأهلي الأخيرة في الدوري المصري.

وجدد الكاف طلبه بإرساله خطاب جديد للاتحاد المصري أمس الأحد، وقد أكد عامر حسين وصول هذا الخطاب لكنه أبدى دهشته الكبيرة من موقف الكاف وطلبه تغيير ملعب برج العرب رغم الحالة السيئة للعديد من الملاعب التي تُقام عليها مباريات البطولات القارية في القارة السمراء.

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ونقل موقع فلجول عنه قوله "متعجب للغاية ومندهش مما يحدث. هذا الأمر يعد غريبًا جدًا ولم يحدث من قبل. إذا طبقنا نفس مبدأ الكاف على ملاعب أفريقيا بالكامل، ستكون النتيجة واضحة. فنحن نشاهد ملاعب عجيبة في بطولة الكونفدرالية وكذلك في الأدوار التمهيدية من البطولة ونرى ملعب مازيمبي ورأينا الملعب الذي أقيمت عليه مباراة مصر والنيجر، والعديد من تلك الملاعب".

تابع "لا أجد أي تفسير لما يحدث ويجب على اتحاد الكرة أن يتخذ موقفًا حول ما يحدث".

أتم الرجل المثير للجدل في كرة القدم المصرية مؤكدًا أن الاتحاد المصري ليس طرفًا في أزمة الملاعب وأن الأمر مرتبط بالأندية والأمن، إذ كل نادٍ ملزم بجلب الموافقة الأمنية اللازمة ليلعب على الملعب الذي يختاره.