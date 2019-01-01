عامر حسين يتفقد ملعب برج العرب استعدادا لمباراة القمة

الأهلي والزمالك في مواجهة نارية السبت المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تواجد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، في ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، لتفقده قبل لقاء الأهلي والزمالك.

وكانت أرضية ملعب برج العرب قد تعرضت للانتهاك في الفترة الأخيرة لكثرة المباريات التي لعبت على أرضيته أيًا كان في الدوري المصري أو البطولات الإفريقية.

وقام عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الإثنين، بزيارة ملعب برج العرب بالإسكندرية لمتابعة أعمال التطوير التى تتم به وخاصة فى أرضية الملعب استعدادا لاستقبال مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 30 مارس الجاري.

وأعد عامر حسين تقريرًا سيتم إرساله إلي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بشأن عمليات التطوير الخاصة بالملعب، قبل مباراة القمة.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم التأكد من سلامة الملعب لاستضافة أيضًا مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية خلال المرحلة المقبلة.

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ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، السبت المقبل على ملعب برج العرب في منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي ستكون حاسمه لقمة البطولة المحلية.