عامر حسين يتحدث عن مصير السوبر المصري

مواجهة السوبر في مأزق بسبب ارتباطات الأهلي والزمالك الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مصير كأس السوبر المصري في الموسم الحالي بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز، والزمالك بصفته حامل لقب كأس مصر بعد التغلب على سموحة السكندري.

ووفقًا لما قاله عامر حسين في تصريحات تلفزيونية، إنه سيعقد اجتماعًا مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لمعرفة مصير كأس السوبر.

وأضاف، أن مصير الأهلي والزمالك إفريقيًا هو من يحدد موقف السوبر المصري في الموسم الحالي، وتحديد مكان وموعد المباراة سواء خارج أو داخل مصر.

وأصبح الأهلي على مقربة من الخروج الإفريقي بعد الهزيمة في ذهاب دور ربع النهائي من دوري الأبطال، بخمسة أهداف نظيفة في جنوب إفريقيا.

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والزمالك حقق تعادل سلبي مع حسنية أكادير المغربي، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي اقيمت على ملعب "أدارار".