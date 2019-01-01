عامر حسين : نقل مباراة القمة من برج العرب مستحيل والحكم يحسم الجدل

الحكم الروماني في طريقه إلى ملعب مباراة برج العرب من أجل معاينة أرضية ملعب اللقاء

فيسبوك تويتر ماجد جزر

مازالت حالة الطقس تُلقي بظلالها على قمة الكرة المصرية بين فريقي الأهلي والزمالك في الجولة الـ17 المؤجلة بين الفريقين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قال في تصريحات لقناة الأهلي ان الحكم الروماني في طريقه إلى ملعب مباراة برج العرب من أجل معاينة أرضية ملعب اللقاء.

ورداً على إمكانية نقل المباراة إلى ملعب أخر قال المسؤول المصري : نقل المباراة من ملعب برج العرب صعب للغاية وأشبه بالمستحيل.

ملعب برج العرب الآن قبل ساعات من بداية الديربي 🏟️



(@Presentation :📸) pic.twitter.com/cpjCZGiJNa — جول مصر (@goaleg) March 30, 2019

وأضاف عامر حسين : الحكم هو صاحب القرار الوحيد لإقامة المباراة أو اتخاذ قرار الغاءه، الحكم سيتوجه لبرج العرب لمعاينة أرض الملعب واتخاذ القرار الأفضل لمصلحة اللاعبين".

وكان عامر حسين قد قال في تصريحات صحفية أنه توجد ساعتان حاسمتان سيحددان مصير القمة 117 بين الزمالك والأهلي، إما بإقامتها أو تأجيلها بسبب الأمطار الغزيرة.

عامر حسين يكشف موقف مباراة الأهلي والزمالك ومتى يتم تأجيلها

وشهدت الساعات الماضية حالة جدل كبيرة بسبب هطول الأمطار بشكل مكثف في الساعات الماضية على ملعب برج العرب.