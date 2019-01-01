النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

عامر حسين : نقل مباراة القمة من برج العرب مستحيل والحكم يحسم الجدل

آخر تحديث
التعليقات()
egypt
الحكم الروماني في طريقه إلى ملعب مباراة برج العرب من أجل معاينة أرضية ملعب اللقاء
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

مازالت حالة الطقس تُلقي بظلالها على قمة الكرة المصرية بين فريقي الأهلي والزمالك في الجولة الـ17 المؤجلة بين الفريقين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قال في تصريحات لقناة الأهلي ان الحكم الروماني في طريقه إلى ملعب مباراة برج العرب من أجل معاينة أرضية ملعب اللقاء.

ورداً على إمكانية نقل المباراة إلى ملعب أخر قال المسؤول المصري : نقل المباراة من ملعب برج العرب صعب للغاية وأشبه بالمستحيل.

وأضاف عامر حسين : الحكم هو صاحب القرار الوحيد لإقامة المباراة أو اتخاذ قرار الغاءه، الحكم سيتوجه لبرج العرب لمعاينة أرض الملعب واتخاذ القرار الأفضل لمصلحة اللاعبين".

اختيارات المحررين

وكان عامر حسين قد قال في تصريحات صحفية أنه توجد ساعتان حاسمتان سيحددان مصير القمة 117 بين الزمالك والأهلي، إما بإقامتها أو تأجيلها بسبب الأمطار الغزيرة.

عامر حسين يكشف موقف مباراة الأهلي والزمالك ومتى يتم تأجيلها

وشهدت الساعات الماضية حالة جدل كبيرة بسبب هطول الأمطار بشكل مكثف في الساعات الماضية على ملعب برج العرب.

إغلاق