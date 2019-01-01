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الدوري المصري الممتاز

عامر حسين : لا تأجيل لمباراة حرس الحدود وعلى الأهلي حل أزماته

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عامر حسين
يلتقي مع حرس الحدود في مباراة مؤجلة بالدوري المصري، قبل أن يواجه سيمبا
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

حسم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، الموقف بشأن تأجيل مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يلتقي مع حرس الحدود في مباراة مؤجلة بالدوري المصري، قبل أن يواجه سيمبا بالجولة الرابعة لدور المجموعات للبطولة الأفريقية.

ونفى عامر حسين وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي أمام حرس الحدود التي من المقرر لها أن تقام يوم 8 فبراير المقبل.

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النادي الأهلي قد نشر عبر موقعه الرسمي، كان قد أشار إلى أن المواجهة مهددة بالإلغاء بسبب مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني التي ستقام يوم 12 من فبراير في دوري أبطال أفريقيا.

وطالب الأهلي بتأجيل مباراة الأهلي والحرس، معللاً ذلك بأن خطوط الطيران ما تزال لا تتيح للأهلي فرصة أداء المباراة ثم السفر إلى تنزانيا.

وأنهى عامر حسين تصريحاته : "لا استطيع تعديل موعد مباراة الأهلي والحرس، ومسؤولي الفريق بإمكانهم حل مشكلتهم".

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