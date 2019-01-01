عامر حسين يؤكد على استضافة برج العرب لمباريات الأهلي والزمالك الإفريقية

الأهلي والزمالك يستعدان لمواجهات دور ربع النهائي في البطولات الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حالة ملعب برج العرب وموقفه من استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سيلعب الذهاب يوم السبت المقبل خارج الديار أولًا.

والزمالك يواجه حسنية أغادير المغربي، ضمن ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، على أن تكون مباراة الذهاب في المغرب يوم الأحد المقبل.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية: "الملعب سيكون حالته جيدة خلال مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري الممتاز بعد معالجته".

وأضاف: "الملعب سيتم إغلاقة لمدة 13 يومًا لإصلاحه بصورة جيدة لاستضافة مباراة الأهلي أمام صن داونز، والزمالك وحسنية أغادير في البطولات الإفريقية".

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وكان برج العرب قد ظهر بشكل سيء في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك السبت الماضي، والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.