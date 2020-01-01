75 عامًا - الدوري المصري يسجل أكبر محترف في العالم

بهادر يستعد لدخول موسوعة جينيس

أثبت عز الدين بهادر أن السن مجرد رقم، بعدما تم تسجيله اليوم الثلاثاء من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم في نادي السادس من أكتوبر.

وقام وليد العطار؛ المدير التنفيذي للاتحاد المصري، باستقبال اللاعب في مكتبه، رفقة مسؤولي ناديه عند حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.

بهادر صاحب الـ75 عامًا هو أكبر لاعب محترف في العالم، ويستعد لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.

نادي السادس من أكتوبر الذي يلعب في الدوري المصري للدرجة الثالثة، قام بقيد اللاعب في قائمته، من أجل دخول التاريخ، إذ أنه على بعد خطوة واحدة من "جينيس".

وتشترط "جينيس" مشاركة بهادر في مباراتين رسميتين كاملتين مع أحد الأندية المسجلة رسميًا في اتحاد الكرة حتى يتسنى له دخول الموسوعة، إذ مندوبي "جينيس" بحضور المباراة الثانية لتقييم أداء بهادر قبل تسجيله.

يذكر أن أكبر لاعب سنًا في العالم حاليًا هو إسحاق حايك (74 عامًا)؛ حارس مرمى نادي إروني الصهيوني الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، يليه الياباني كازويوشي ميورا (52 عامًا)؛ لاعب يوكاهاما الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الياباني.