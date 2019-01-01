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كأس آسيا

عاصم ماديبو لجول : أرشح هذه المنتخبات للمربع الذهبي بكأس آسيا

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وصف ماديبو في تصريحاته لمراسل "جول" مباراة السعودية بالأقوى في المجموعة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

شدد عاصم ماديبو لاعب المنتخب القطري على استحقاق التأهل كمتصدر للمجموعة السادسة في كأس آسيا، عقب تحقيق الفوز على حساب المنتخب السعودي في قمة مباريات المجموعة.

وحسم المنتخب القطري قمة المجموعة لصالحه أمام المنتخب السعودي، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ليضرب العنابي موعداً قوياً مع المنتخب العراقي في الدوري المقبل.

ووصف ماديبو في تصريحاته لمراسل "جول" مباراة السعودية بالأقوى في المجموعة نظراً لأنها جمعتهم بمنافس يمتلك عناصر جيدة، وكانوا نداً قوياً في الملعب.

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المنتخب القطري تنظره قمة خليجية قوية في دور الـ16 من كأس آسيا وبالتحديد أمام المنتخب العراقي.

وبسؤال لاعب نادي الدحيل القطري حول المنتخبات التي يراها الأقرب للوصول إلى المربع الذهبي في البطولة، رشح ماديبو كل من منتخبات إيران كوريا قطر أوزباكستان.

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