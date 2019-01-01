عاشور يخضع لاختبار طبي استعدادًا لمواجهة المقاصة

الأهلي يواجه مصر للمقاصة في الدروي المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يخضع حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم الثلاثاء، لتحديد جاهزية عاشور من عدمها قبل مواجهة مصر للمقاصة.

ويواجه الأهلي نظيره مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز، غدًا الأربعاء سعيًا في الضغط على الزمالك في الصدارة.

ويسعى الجهاز الطبي للكشف على مدى جاهزية عاشور قبل المباراة الهامة بعد خوضه لقاء صن داونز الصعب الذي تعرض فيه الفريق للهزيمة بخماسية نظيفة.

وكان عاشور قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة وأدى تدريبات تأهيلية استعدادًا للعودة للمشاركة في المران الجماعي للأهلي قبل مواجهة المقاصة.

في حال تأكد عدم جاهزية اللاعب لمباراة المقاصة سيتم التجهيز له للدفع به في لقاء صن داونز في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ويستضيف الأهلي صن داونز، السبت المقبل، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب "برج العرب" بالأسكندرية.