عاشقة بيلينجهام التي دعته لمنزلها: كنت فقط أريد أن أتبنّاه!

موقف غريب تعرض له النجم الإنجليزي

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موقف غريب تعرض له جود بيلينجهام نجم ريال مدريد في أعقاب مباراة فريقه أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بتأهل الملكي إلى دور الـ 8 من البطولة.

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مراسلة شبكة "أمازون برايم إيطاليا" أليسيا تاركوينيو كانت تجري حوارًا اعتياديًا مع نجم ريال مدريد عن المباراة، قبل أن تختمه بشكل مفاجئ قائلة: "هل تود أن تعود إلى المنزل معي؟!".

أثار السؤال دهشة واستغراب بيلينجهام الذي رد وسط نوبة من الضحك قائلًا: "أكيد!".. قبل أن تتابع محاولة تغطية الموقف قائلة: "إنك الابن المثالي لي".

بعد ذلك نشرت تاركوينيو عبر "إكس" تغريدة تقول فيها: "كنت فقط أريد أن أتبناه" استكمالًا لنفس الرواية التي لا تبدو غير قابلة للتصديق!.

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