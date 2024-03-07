عاشقة بيلينجهام التي دعته لمنزلها: كنت فقط أريد أن أتبنّاه!

موقف غريب تعرض له جود بيلينجهام نجم ريال مدريد في أعقاب مباراة فريقه أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بتأهل الملكي إلى دور الـ 8 من البطولة.
تابع مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على منصة TOD
الموضوع يُستكمل بالأسفل
مراسلة شبكة "أمازون برايم إيطاليا" أليسيا تاركوينيو كانت تجري حوارًا اعتياديًا مع نجم ريال مدريد عن المباراة، قبل أن تختمه بشكل مفاجئ قائلة: "هل تود أن تعود إلى المنزل معي؟!".
أثار السؤال دهشة واستغراب بيلينجهام الذي رد وسط نوبة من الضحك قائلًا: "أكيد!".. قبل أن تتابع محاولة تغطية الموقف قائلة: "إنك الابن المثالي لي".
المباراة التالية
بعد ذلك نشرت تاركوينيو عبر "إكس" تغريدة تقول فيها: "كنت فقط أريد أن أتبناه" استكمالًا لنفس الرواية التي لا تبدو غير قابلة للتصديق!.