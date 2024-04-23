عاد من الموت! .. خطوة واحدة تفصل سيرجيو ريكو عن العودة للعب مع باريس سان جيرمان

حادث مأساوي أبعد الحارس الإسباني طويلًا وهدد حياته

بعد غيابه ما يقرب من عام كامل، لم يعد أمام سيرجيو ريكو سوى خطوة واحدة قبل العودة إلى تدريبات ناديه باريس سان جيرمان.

حارس المرمى الإسباني تعرض لحادث مأساوي كاد أن يُودي بحياته، ذلك حين سقط عن حصانه في 28 مايو الماضي بعدما صدمته عربة يجرها حصان في أثناء مشاركته في حدث سنوي خلال قضائه إجازة في إشبيلية.

تلك الحادثة تسببت في دخول ريكو في غيبوبة لمدة 82 يومًا، وبعدما فاق وغادر المشفى أعلن نيته استكمال مسيرته في كرة القدم، وقد تعافى مؤخرًا وبات جاهزًا للعودة إلى تدريبات ناديه الفرنسي.

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باريس سان جيرمان أصدر بيانًا خاص بحالة لاعبيه الصحية اليوم أوضح خلاله أن ريكو سيخضع لفحص طبي إلزامي قبل العودة إلى التدريبات.

يُشار إلى أن صحيفة ماركا كانت قد أشارت إلى أن وفاة ريكو كانت محتمة حال كانت الإصابة التي تعرض لها أعمق بمقدار نصف سنتيمتر.