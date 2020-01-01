عاد لينتقم؟ عضو سابق في مجلس بارتوميو يترشح على رئاسة برشلونة

تشافي فيلاخوانا عضو مجلس إدارة برشلونة السابق يستعد لإعلان ترشحه لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة.

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن تشافي فيلاجوانا عضو مجلس إدارة برشلونة الذي كان يقوم بدور الرئيس فيه جوسيب ماريا بارتوميو عن ترشحه لرئاسة النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو كانال برشلونة"، والذي أكد أن فيلاخوانا سيعلن ترشحه بشكل رسمي يوم الثلاثاء.

وكان فيلاخوانا يشرف على فريق كرة القدم النسائية في برشلونة، بالإضافة لفرق الناشئين، وكان حلقة الوصل بينهم وبين الإدارة.

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ويتواجد في الوقت الحالي ستة مرشحين لرئاسة نادي برشلونة على رأسهم فيكتور فونت وجوردي فاري ولويس فيرنانديز ألا.

كذلك أعلن أيضًا الرئيس الأسبق لبرشلونة خوان لابورتا عن ترشحه لكنه لم يقدم قائمته الرسمية كاملة بعد.

وكان لابورتا قد قاد برشلونة في الفترة بين 2003 و2010 قبل أن يترك إدارة النادي الكتالوني لساندرو روسيل الذي رحل في 2014.

جدير بالذكر أن كل مرشح لرئاسة برشلونة سيكون عليه جمع توقيعات حوالي 2500 من أعضاء النادي بالإضافة لمبلغ تأمين قيمته حوالي 125 مليون يورو يستعيدهم بنهاية فترة الرئاسة حال لم يتكبد النادي أي خسائر في عهده.