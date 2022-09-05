عاد لعاداته القديمة .. مورينيو عن سقوط روما: الهزيمة برباعية جيدة والحكم ساعدهم!

جوزيه مورينيو مدرب روما يرى أن أخطاء لاعبيه الفردية كانت السبب الرئيسي في الخسارة القاسية أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي.

عبر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما عن إحباطه بعد خسارة فريقه بنتيجة 4-0 أمام أودينيزي، في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت على ملعب "فريولي".

خسارة روما أمام أودينيزي كانت الأولى لفريق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، والتي جعلت النادي يتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب "سيري آ"، بعد أن كان يتقاسم الصدارة مع أتالانتا بعد نهاية الجولة الرابعة.

كما تعد هذه الهزيمة الأكبر التي يتعرض لها مورينيو في تاريخه بمنافسات الدوري الإيطالي، وثالث أكبر هزيمة في مسيرته التدريبية في بطولات الدوري.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبوت" الإيطالية أكدت أن هذه الهزيمة القاسية أضرت بيئة روما بالكامل، لكنها كانت بشكل خاصة صعبة على مورينيو، الذي لم يتوقع هذا الأداء من لاعبيه.

ماذا قال مورينيو؟

مورينيو وفي محاولة لتفسير ما حدث قال في تصريحات ما بعد المباراة: "لقد كانت مواجهة صعبة، أودينيزي يعرف كيف يلعب هذا النوع من المباريات، لكن أيضًا كنا غير محظوظين".

وأضاف: "لقد حظينا ببداية جيدة مع فرصة عظيمة خلقها باولو ديبالا، الذي كان الأفضل في الملعب رغم النتيجة النهائية للمباراة، لكن إذا منحت المنافس هدفين سيكون الأمر أكثر صعوبة".

وأردف: "الأخطاء الفردية في فريقي تصبح جماعية، علاوة على ذلك إنها أخطائي، لأنني المدرب، لكن أودينيزي لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، إنهم فريق جيد، وعندما يتقدم يكون أفضل في كل شيء".

خسارة جيدة!

لكن مورينيو يرى أن الخسارة بأربعة أهداف دون رد في مباراة واحدة، أفضل من الخسارة بهدف نظيف في أربع مباريات، وفي الوقت نفسه ألقى باللوم على الحكم.

وقال: "عندما تخسر أربعة صفر، من السخف الحديث عن الحكم، لم نخسر بسببه، لقد ارتكبنا الأخطاء ودفعنا ثمنها".

واختتم مورينيو:"لكن الحصول على بطاقة صفراء في اللعبة الأولى جعل اللاعبين يتلقون شعورًا سلبيًا عن الحكم، لقد كان حكمًا مثاليًا بالنسبة إلى أودينيزي وصعبًا علينا".