رئيس ميلان التاريخي فارق الحياة صباح الإثنين بعد صراع مع المرض.

أكدت وكالة الأنباء الإيطالية وفاة سيلفيو بيرلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، والرئيس التاريخي لنادي ميلان، والمالك الحالي لنادي مونزا.

تأكيدات وكالة الأنباء الإيطالية جاءت بعد الخبر الذي نشرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، والتي كشفت في بادئ الأمر وفاة بيرلسكوني.

بيرلسكوني، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 86 عامًا، تم إدخاله إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو قبل 4 أيام، لكنه أمضى بالفعل عدة أسابيع قبل ذلك في المستشفى بسبب حالته الصحية.

المالك الحالي لنادي مونزا عانى من ضائقة تنفسية بسبب التهاب رئوي، وتعين نقله إلى العناية المركزة.

وتم تشخيص حالة بيرلسكوني لاحقًا بالإصابة بسرطان الدم المزمن، لكن حالته تحسنت حتى عاد إلى المنزل، قبل أن تتدهور سريعًا في الساعات الأخيرة.

في الأيام الماضية، تم نقل رئيس ميلان السابق من جديد إلى مستشفى سان رافاييل، وفي الساعات الأولى من صباح الإثنين 12 يونيو، ساءت حالته حتى فارق الحياة.

بيرلسكوني استحوذ على نادي مونزا منذ 2018، وفي غضون 4 سنواتقاد النادي إلى التأهل إلى الدوري الإيطالي، ليحقق المركز الحادي عشر التاريخي في عامه الأول في "سيري آ".

أما في ميلان، وخلال 31 عامًا من قيادة "الروسونيري"، تمكن بيرلسكوني من حصد 31 لقبًا محليًا ودوليًا، مما جعل الفريق اللومباردي هو النادي الأكثر نجاحًا في العالم لبعض الوقت.